Во Львове на форуме чиновник устроил скандал из-за карты с оккупированным Донбассом (фото)
Синютка устроил скандал на Львовском форуме по безопасности.
Председатель Львовской ОГА Олег Синютка устроил скандал во время Львовского форума. Его не устроила карта, на которой были изображены территории с присутствием российских оккупационных войск.
Оккупированные территории Донбасса были обозначены как "People's republics of Donetsk and Luhansk", передает Zaxid.net.
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Синютка заявил, что этот форум - "элемент гибридной войны" и "провокация" и пригрозил обратиться с жалобой в СБУ, после чего покинул помещение.
Это заявление главы Львовской ОГА вызвало смех среди участников события, которые прибыли во Львов из разных стран мира и ведущих аналитических центров Европы и США.
Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и на территории России и подписан как "спорная территория" (disputed).