Во Львове на форуме чиновник устроил скандал из-за карты с оккупированным Донбассом (фото)

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка устроил скандал во время Львовского форума. Его не устроила карта, на которой были изображены территории с присутствием российских оккупационных войск.

Оккупированные территории Донбасса были обозначены как "People's republics of Donetsk and Luhansk", передает Zaxid.net.

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Синютка заявил, что этот форум - "элемент гибридной войны" и "провокация" и пригрозил обратиться с жалобой в СБУ, после чего покинул помещение.

Это заявление главы Львовской ОГА вызвало смех среди участников события, которые прибыли во Львов из разных стран мира и ведущих аналитических центров Европы и США.

Как сообщал УНИАН, американская ежедневная газета New York Times опубликовала карту, на которой оккупированный Крым обозначен тем же цветом, что и на территории России и подписан как "спорная территория" (disputed).