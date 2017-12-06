Преступление, которое всколыхнуло Одессу: журналисты выяснили, действительно ли в городе произошло ритуальное убийство

Пентаграмма, лампадки и курица со сломанной шеей, а рядом - обугленное тело. Это преступление всколыхнуло Одессу. В городе всерьез заговорили о ритуальном убийстве.

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Жертва - гражданин Турции. Полиция уже задержала троих подозреваемых, соотечественников замученного мужчины, и они - вроде бы участники сатанинской секты.

Убийство в Одессе, которое имеет почерк сатанистов, на самом деле, по мнению криминолога, циничная имитация. Это может быть совершено с сокрытием истинной цели. Кроме того, об этом свидетельствуют символы, найденные на месте расправы над жертвой.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в Овидиопольском районе области произошло, по предварительным данным, ритуальное убийство.

На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело мужчины, который пропал накануне. Также выявлено нарисованную пентаграмму, свечи, различные оккультные предметы, черную курицу, задушенную «ритуальной петлей» и проколотую клинком.

По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали трех молодых мужчин.