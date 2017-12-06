Кровавое ДТП в Харькове: последнюю пострадавшую выписали из больницы

Из Харьковской областной клинической больницы сегодня, 6 декабря, в 10 утра выписали последнюю пострадавшую в ДТП 25-летнюю Анну Комар. Как сообщили в больнице, девушка сразу отправилась домой - в Кременчуг.

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По словам заместителя главного врача Харьковской областной клинической больницы по медицинской части Ирины Лодяной, девушка выписывалась в хорошем настроении, ей даны все рекомендации. Об этом сообщает Status QUO.

"Мы договорились, что через 3 месяца она приедет показаться. Ну, в принципе, на данный момент в каком-то особом лечении она не нуждается. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, травма коленного сустава, поверхностная рана мягких тканей головы", - отметила Лодяная.

Еще одну пострадавшую - 30-летнюю Жанну Власенко - врачи ждут на роды ориентировочно в конце января.

Как сообщал УНИАН, 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.