Смертельное ДТП в Харькове: медики рассказали о состоянии последней пострадавшей

Последнюю пострадавшую во время ужасного ДТП на ул. Сумской в Харькове 25-летнюю жительницу Кременчуга Анну Комар выпишут из больницы в среду 6 декабря. Об этом сообщил главврач областной больницы Богдан Федак местному изданию "Объектив".

Читайте такжеВ Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП (фото)

По его информации, девушку оставили в больнице, чтобы полностью залечить все раны мягких тканей. Также долечивали травму колена.

Как сообщал УНИАН, 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.