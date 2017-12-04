Смертельное ДТП в Харькове: медики рассказали о состоянии последней пострадавшей

21:48, 04 декабря 2017
Происшествия
1692

25-летнюю жительницу Кременчуга Анну Комар выпишут из больницы в среду 6 декабря. Девушку оставили в больнице, чтобы полностью залечить все раны мягких тканей.

dpchas.com.ua

Последнюю пострадавшую во время ужасного ДТП на ул. Сумской в Харькове 25-летнюю жительницу Кременчуга Анну Комар выпишут из больницы в среду 6 декабря. Об этом сообщил главврач областной больницы Богдан Федак местному изданию "Объектив".

Читайте такжеВ Харькове невнимательный водитель спровоцировал ДТП (фото)

По его информации, девушку оставили в больнице, чтобы полностью залечить все раны мягких тканей. Также долечивали травму колена.

Как сообщал УНИАН, 18 октября внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Оба участника аварии – водительница "Лексуса" Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем "Туарега", сейчас находятся в СИЗО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: ДТП в Харькове
Теги: #ДТП в Харькове#ДТП на Сумской