Стычки сторонников Саакашвили с полицией: задержаны 9 человек

Во время столкновений между сторонниками лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили и правоохранителями на улицах Трехсвятительская и Костельная полиция задержала и доставила в районные управления 9 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

"Девять человек доставляли в управление полиции. Часть уже отпустили. Мы пока не знаем, что с остальными", - сказала она.

Однако, по словам Блищик, пока нет информации о количестве пострадавших правоохранителей в результате этих столкновений.

Читайте такжеПрокуратура возбудила дело против депутатов, мешавших правоохранителям задержать Саакашвили

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что во время столкновений, возникших в связи с проведением следственных действий в отношении Саакашвили, были задержаны не менее 5 человек, в том числе женщина, которая разбила камнем стекло полицейского автомобиля.

Утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду, где проходит митинг.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.