Саакашвили призвал киевлян прийти "после работы" под Раду

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал киевлян после работы прийти на площадь Конституции возле парламента и присоединиться к мирной акции.

Как передает корреспондент УНИАН,об этом он сказал со сцены возле здания Верховной Рады Украины.

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«Я призываю киевлян, призываю украинцев со всех регионов: мы должны сегодня собраться. Мы должны мирно, спокойно и сказать парламенту: «Хватит нас обманывать. … Вы законодательный орган Украины, хватит нищеты, хватит обмана, хватит репрессий, хватит того, что украинцы вынуждены уезжать». Я призываю киевлян!», - подчеркнул Саакашвили.

Он отметил массовость марша за принятие закона об импичменте президента, который прошел в столице в воскресенье, заявив, что в акции приняли участие минимум 50 тыс. человек.

«Сегодня должны здесь собраться больше. Сегодня мы должны показать силу Киева, благородство Киева, самолюбие Киева и всей Украины… Нельзя упускать время. Нам нужны люди. Если будут люди – у нас все выйдет. У нас есть люди - полная площадь, но после работы призываю киевлян прийти к нам», - сказал Саакашвили.