На Закарпатье в кювет съехал автобус, который вез в Италию 42 человека (фото)
18:18, 04 декабря 2017Происшествия
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Автобус, который попал в ДТП, вытаскивала техника спасателей. Причина и другие детали инцидента не сообщаются.
В Закарпатской области автобус съехал в кювет / фото ГСЧС Украины в Закарпатской областе
В Закарпатской области пассажирский автобус съехал в кювет.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находились 42 пассажира, они направлялись из Одессы в Бари (Италия). Никто из них не пострадал.
Через некоторое время фирма-перевозчик прислала другой транспорт и люди продолжили путь.
Автобус вез в Италию 42 человека / фото ГСЧС Украины в Закарпатской областе
Автобус, который попал в ДТП, вытаскивала техника спасателей. Причина и другие детали инцидента не сообщаются.
Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, есть пострадавшие.
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