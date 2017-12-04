На Закарпатье в кювет съехал автобус, который вез в Италию 42 человека (фото)

18:18, 04 декабря 2017
Происшествия
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Автобус, который попал в ДТП, вытаскивала техника спасателей. Причина и другие детали инцидента не сообщаются.

В Закарпатской области автобус съехал в кювет / фото ГСЧС Украины в Закарпатской областе

В Закарпатской области пассажирский автобус съехал в кювет.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находились 42 пассажира, они направлялись из Одессы в Бари (Италия). Никто из них не пострадал.

Через некоторое время фирма-перевозчик прислала другой транспорт и люди продолжили путь.

Автобус вез в Италию 42 человека / фото ГСЧС Украины в Закарпатской областе

Автобус, который попал в ДТП, вытаскивала техника спасателей. Причина и другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, есть пострадавшие.

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Теги: #ДТП на Закарпатье#ДТП автобуса#автобус съехал в кювет