На Закарпатье в кювет съехал автобус, который вез в Италию 42 человека (фото)

В Закарпатской области пассажирский автобус съехал в кювет.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находились 42 пассажира, они направлялись из Одессы в Бари (Италия). Никто из них не пострадал.

Через некоторое время фирма-перевозчик прислала другой транспорт и люди продолжили путь.

Автобус, который попал в ДТП, вытаскивала техника спасателей. Причина и другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, есть пострадавшие.