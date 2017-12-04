Во Львовской области перевернулся автобус с членами хорового коллектива: пострадали десять человек

Во Львовской области пассажирский автобус, перевозивший участников «Галицкого хора», во время движения слетел с дороги и перевернулся в кювет, пострадали десять пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, дорожно-транспортное происшествие произошла 3 декабря в 16.05 в селе Рудники Николаевского района.

Водитель автобуса EOS, следовавшего из Львова в город Трускавец, на повороте не справился с управлением и транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в кювет.

На момент аварии в салоне находились двадцать пассажиров, десять из них получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями и травмами различной степени тяжести.

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Пять пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы, еще пятерым пассажирам - оказывалась помощь в травмпункте Львова.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

По сообщению пресс-службы ГСЧС во Львовской области, за минувшие сутки, 3 декабря, в связи с ухудшением погодных условий и сильным снегопадом, на автодорогах области работали подразделения ГСЧС, которые оказывали помощь в буксировке транспортных средств. За сутки спасатели вытащили из снежных заносов 58 транспортных средств, среди которых два рейсовых автобуса междугородного сообщения с пассажирами, автомобиль скорой помощи и 51 грузовик.