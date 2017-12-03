В Николаевской области трое злоумышленников в масках с оружием напали на предпринимателя и его жену

В Николаевской области трое злоумышленников в масках с оружием совершили разбойное нападение на предпринимателя и его жену.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, в пгт Врадиевка. Пострадавший сообщил, что около 19:00 злоумышленники совершили нападение на его семью. По данным полиции, трое неизвестных в масках ворвались в помещение 65-летнего предпринимателя, избили его и жену, связали супругов, и, угрожая пистолетом и ножами, забрали 19 тыс. грн и карабин домовладельца, после чего скрылись.

Полицией начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция принимает меры по установлению и задержанию нападавших.