Под зданием МВД состоялись беспорядки после ареста водителя на еврономерах (видео)

Несколько десятков мужчин устроили акцию протеста под стенами Соломенского райотдела полиции в Киеве. Это произошло после того, как патрульные полицейские задержали и доставили в участок двух водителей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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По информации сообщества, вечером 30 ноября водитель Mitsubishi Pajero нарушил правила дорожного движения. Патрульные полицейские начали его преследовать и в итоге остановили. Водитель отказался предъявлять документы и вызвал на место происшествия своего сына. Тот приехал на Skoda с номерами швейцарской регистрации.

Между водителями и полицейскими произошел конфликт, во время которого водители якобы были избиты. В сумке сына также нашли пистолет, но мужчина отказался предоставить на него документы.

В итоге водителей задержали за злостное неповиновение правоохранительным органам и доставили в Соломенский райотдел.