Сын нардепа Попова отказался давать показания об ограблении магазина в Киеве

Сын Попова с сообщником отказались давать показания о разбойном нападении. Об этом сообщила представитель прокуратуры Киевской области Надежда Максимец, передает "Громадське радіо".

«После общения с адвокатами, воспользовавшись 63 статьей Конституции, не предоставляют показаний», - сообщила Максимец.

В прокуратуре отметили, что парни задержаны, им инкриминируется часть третья статьи 187 - разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение.

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Утром 28 ноября прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказала Надежда Максимец, отец одного из задержанных нардеп Игорь Попов общался со своим сыном, но ей не известно, пытался ли он повлиять на расследование.

«Сейчас никто не может повлиять ни на органы предварительного расследования, ни на процессуальных руководителей. Есть свидетели, есть видеодоказательства совершения преступления», - отметила Максимец.

Кроме того, по ее словам, сейчас прокуратура проверяет информацию о причастности задержанных к аналогичным преступлениям, которые были совершены в последнее время на территории города Киева.

Как сообщал УНИАН, 14-летний сын нардепа от "Радикальной партии" Игоря Попова был задержан на за разбойное нападение на продуктовый магазин. Ему объявили подозрение.