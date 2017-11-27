Задержанному за ограбление магазина сыну нардепа Попова объявлено подозрение

Сообщено о подозрении сыну народного депутата Игоря Попова - 14-летнему Богдану Попову, и его товарищу, задержанным за разбойное нападение на магазин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как говорится в сообщении, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двоим несовершеннолетним, которые накануне совершили разбойное нападение на магазин «Праздничный» в Оболонском районе столицы. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре напомнили, что 26 ноября двое парней в возрасте 14 и 15 лет, заранее распределив между собой роли, ворвались в магазин и, угрожая продавцу оружием, завладели денежными средствами в сумме 2,5 тыс. грн.

Их задержали «на горячем» возле места совершения преступления. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у парней предмет, похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

Подросткам, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины, местной прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ход досудебного расследования находится на контроле Киевской местной прокуратуры №5.