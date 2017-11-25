В Волынской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

В Волынской области задержали нетрезвого полицейского, который, вызвав смертельную аварию в городе Нововолынске, скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, 23-летнего старшего лейтенанта, оперуполномоченного Нововолынского отделения полиции, задержали вчера, 24 ноября.

Читайте такжеВ Киеве произошло масштабное пьяное ДТП, свидетели хотели устроить над водителем самосуд (фото)

«Совершая маневр обгона на автомобиле BMW-3, он выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 1117». В результате ДТП 67-летний водитель легковушки погиб», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, решается вопрос об уведомлении полицейского о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины). Рассматривают вопросы и об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.