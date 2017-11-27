В Киеве бензовоз протаранил Опель, двое человек погибли (видео)
02:31, 27 ноября 2017Происшествия
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Автомобиль Opel Vectra с польской регистрацией заглох на мосту в правой последней полосе.
Двое человек погибли / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на Южном мосту произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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По предварительным данным, автомобиль Opel Vectra с польской регистрацией заглох на мосту в правой последней полосе. Пассажир начал толкать машину, водитель находился внутри. В это время бензовоз Wog врезается в Opel. От удара водитель и пассажир погибли.
На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают приезда оперативно-следственной группы.
На месте ДТП образовался огромный затор.
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