В Киеве бензовоз протаранил Опель, двое человек погибли (видео)

В Киеве на Южном мосту произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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По предварительным данным, автомобиль Opel Vectra с польской регистрацией заглох на мосту в правой последней полосе. Пассажир начал толкать машину, водитель находился внутри. В это время бензовоз Wog врезается в Opel. От удара водитель и пассажир погибли.

На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают приезда оперативно-следственной группы.

На месте ДТП образовался огромный затор.