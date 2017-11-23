Во Львове загорелась психбольница (фото)

16:09, 23 ноября 2017
Происшествия
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Сейчас на место происшествия уже прибыли спасатели, о пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается. 

facebook/Игорь Зинкевич

Во Львове на улице Кульпарковской произошел пожар на территории психиатрической больницы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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"Горела крыша в корпусе, который ремонтируют! Крыша новая, была сделана недавно", - уточнил он.

Сейчас на место происшествия уже прибыли спасатели, о пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается. 

facebook/Игорь Зинкевич

Как сообщал УНИАН, в Киевской области сгорели два многоквартирных дома.

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Теги: #во львове горит психбольница#пожар в психбольнице