Во Львове загорелась психбольница (фото)

Во Львове на улице Кульпарковской произошел пожар на территории психиатрической больницы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.

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"Горела крыша в корпусе, который ремонтируют! Крыша новая, была сделана недавно", - уточнил он.

Сейчас на место происшествия уже прибыли спасатели, о пострадавших или погибших в результате пожара не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области сгорели два многоквартирных дома.