В Киевской области сгорели два многоквартирных дома (видео)

13:21, 23 ноября 2017
Происшествия
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Пострадавшие винят во всем электропровода и халатность пожарных.

В селе Демидов Киевской области сгорели два дома и поврежден третий. Об этом говорится в сюжете ТСН.

13 жилищ разрушены полностью. Пожар начался ночью, поэтому люди выбежали на улицу, не успев взять с собой ни вещи, ни документы. Погибших нет, есть информация об одной потерпевшей.

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Спасатели разбирают конструкции и заливают все водой. Пострадавшие винят во всем электропровода и халатность пожарных. 

Ранее в Киеве произошел крупный пожар на складе магазина "Агромат".

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Теги: #пожар Киевщина#сгорели два дома