В Киевской области сгорели два многоквартирных дома (видео)
13:21, 23 ноября 2017Происшествия
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Пострадавшие винят во всем электропровода и халатность пожарных.
На Киевщине дотла выгорели два многоквартирных дома
В селе Демидов Киевской области сгорели два дома и поврежден третий. Об этом говорится в сюжете ТСН.
13 жилищ разрушены полностью. Пожар начался ночью, поэтому люди выбежали на улицу, не успев взять с собой ни вещи, ни документы. Погибших нет, есть информация об одной потерпевшей.
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Спасатели разбирают конструкции и заливают все водой. Пострадавшие винят во всем электропровода и халатность пожарных.
Ранее в Киеве произошел крупный пожар на складе магазина "Агромат".
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