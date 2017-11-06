Пьяное ДТП с погоней в Киеве: водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в грузовик (фото)
09:17, 06 ноября 2017Происшествия
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После ДТП водитель пытался сбежать, потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции.
Парень с друзьями пытался скрыться от полиции / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве у метро Черниговская произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Пьяное ДТП с погоней в Киеве у метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что водителя задержали, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что во Львовской области авто вылетело в кювет, в результате чего два человека погибли, еще пятеро пострадали.
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