Пьяное ДТП с погоней в Киеве: водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в грузовик (фото)

09:17, 06 ноября 2017
Происшествия
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После ДТП водитель пытался сбежать, потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции.

Парень с друзьями пытался скрыться от полиции / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве у метро Черниговская произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяное ДТП с погоней в Киеве у метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что водителя задержали, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что во Львовской области авто вылетело в кювет, в результате чего два человека погибли, еще пятеро пострадали.

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Теги: #пьяное ДТП в Киеве#ДТП с погоней в Киеве