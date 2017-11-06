Пьяное ДТП с погоней в Киеве: водитель, пытаясь скрыться от полиции, врезался в грузовик (фото)

В Киеве у метро Черниговская произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяное ДТП с погоней в Киеве у метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении.

Читайте также"Полковник Корней": стали известны имена погибших в ДТП с маршруткой в Киеве

Отмечается, что водителя задержали, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что во Львовской области авто вылетело в кювет, в результате чего два человека погибли, еще пятеро пострадали.