Главу САП Холодницкого срочно госпитализировали с подозрением на инфаркт

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий госпитализирован в больницу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все, что можем сказать по этому поводу - руководитель САП в больнице", - сообщили в САП. В пресс-службе также сообщили, что не знают, с каким диагнозом и в какую именно больницу госпитализирован Холодницкий.

В то же время Insider со ссылкой на источники сообщает, что Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.

По их словам, Холодницкого отвезли в больницу вечером во вторник, 21 ноября. Сейчас он находится в одном из медучреждений в предынфарктном состоянии.

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В то же время, глава САП направил антикоррупционному комитету ВР письмо с объяснением, почему он не может присутствовать на заседании комитета 22 ноября. В письме говорится о том, что он не может принять участие в заседании "в связи с необходимостью решения неотложных рабочих вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".