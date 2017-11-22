"Отомстил" за друга: на Тернопольщине избили 20-летнюю девушку за то, что она была понятой во время обыска

На Тернопольщине избили 20-летнюю девушку за то, что она была понятой. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, таким образом 26-летний чортковчанин отомстил за то, что девушка была понятой во время обыска в квартире его знакомого.

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По словам потерпевшей, она знает злоумышленника. Когда тот узнал, что полицейские пригласили девушку присутствовать во время санкционированного обыска в квартире его товарища, он ворвался в ее квартиру, повредил мебель и нанес ей телесные повреждения.

Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополедепутат облсовета на инвалидной коляске нанес полицейскому и его напарнице черепно-мозговые травмы.