В Тернополе депутат облсовета на инвалидной коляске избил полицейских (видео)

22:11, 21 ноября 2017
Происшествия
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Мужчина схватил девушку-полицейскую за волосы, а после этого упал с инвалидной коляски, потянув ее за собой.

Кадр из видео Нацполіції

В Тернополе депутат облсовета набросился на полицейских и нанес им черепно-мозговые травмы. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о том, что на вул. Замковой водитель автомобиля Daewoo Lanos припарковал свой автомобиль с нарушением правил дорожного движения, поступило патрульным полицейским Тернополя 21 ноября в 16:50.

Как стало известно, вызвал правоохранителей депутат Тернопольского областного совета. Однако до приезда полиции, нарушитель покинул место остановки, а заявитель безосновательно начал вести себя агрессивно и неадекватно.

Как рассказал командир роты патрульной полиции №4 Юрий Гоик, человек на инвалидной коляске не реагировал на замечания людей в форме, а затем напал на полицейских, сорвал у одного из полицейских жетон и выхватил рацию.

Патрульные пытались успокоить дебошира. Когда мужчина пообещал вести себя адекватно, патрульные отпустили его руки, однако тот сразу схватил девушку-полицейскую за волосы, а после этого упал с инвалидной коляски, потянув ее за собой и повредив мобильный телефон инспектора.

Полицейские за медпомощью обратились в больницу. У патрульного закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб нижней челюсти. У девушки-полицейского закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы и сотрясение.

Депутат отказался давать любые показания, но при этом не вернул отобранный у женщины-милиционера нагрудный знак.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УКУ (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

По неофициальным данным, нападение совершил депутат областного совета от ВО «Свобода» Александр Башта.

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