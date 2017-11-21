В Польше "Интерсити", следовавший из Киева, столкнулся с экскаватором

Поезд "Интерсити+" № 705 Киев – Перемышль столкнулся в Польше с экскаватором, выполнявшим ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Дорожно-транспортное происшествие произошло... в 13:20 в результате повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором", – сообщают в пресс-службе.

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В "Укрзализныце" отметили, что пострадавших в аварии нет. Из-за аварии поезд остановился на станции Медика, в Подкарпатском воеводстве Польши.

"Польской стороной приняты меры относительно доставки пассажиров автобусами до Перемышля", – говорится в сообщении пресс-службы. Сообщается также, что в Перемышле пассажиров пересадили на поезд №706 Перемышль – Киев.

Как сообщал УНИАН, недавно в Бердичеве грузовой поезд сбил насмерть мужчину.