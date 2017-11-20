Камера "поймала" момент, как Вечный огонь в Киеве заливают цементом (видео)

В ночь на понедельник, 20 ноября, произошла очередная попытка осквернить мемориал Вечной Славы - вандалы снова залили цементным раствором Вечный огонь. Этот момент попал на видео.

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"В прошлый раз работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения. Подача газа уже возобновлена. Видеозапись правонарушения передали представителям полиции", - говорится в сообщении "Киевгаза" на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева, а посередине вандалы поставили крест.