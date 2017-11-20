В Киеве Вечный огонь снова залили цементом, а посередине поставили крест

07:50, 20 ноября 2017
Происшествия
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Это уже не первый случай, когда Вечный огонь заливают цементом.

Инцидент произошел 20 ноября / фото УНИАН

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября. 

Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посередине неизвестные вандалы поставили крест, передает NewsOne.

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На данный момент большей информации у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Киеве. Так, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего мужчины, который заметил, что у Могилы Неизвестного солдата Вечный огонь залит цементом.

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Теги: #вечный огонь#огонь залили цементом#вандалы Вечный огонь