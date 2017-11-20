В Киеве Вечный огонь снова залили цементом, а посередине поставили крест
07:50, 20 ноября 2017Происшествия
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Это уже не первый случай, когда Вечный огонь заливают цементом.
Инцидент произошел 20 ноября / фото УНИАН
Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.
Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посередине неизвестные вандалы поставили крест, передает NewsOne.
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На данный момент большей информации у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, это уже не первый подобный случай в Киеве. Так, 7 ноября на линию 102 поступило сообщение от прохожего мужчины, который заметил, что у Могилы Неизвестного солдата Вечный огонь залит цементом.
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