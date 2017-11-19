"Это было задержание": в полиции прокомментировали "похищение" женщины в Киеве

В полиции прокомментировали "похищение" женщины у супермаркета в Киеве. В комментарии "24 каналу" в пресс-службе Нацполиции заявили, что это было не похищение, а задержание. Подробную информацию правоохранители не предоставили. Они отметили, что это тайна следствия.

"Информация о похищении человека не подтвердилась, это было задержание. Но пока следствие не разглашает никаких данных", - рассказали в полиции.

Момент похищения на видео - после 11:00

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как неизвестные мужчины заталкивают женщину в машину и уезжают.