Массовое "минирование" в Киеве: правоохранители не нашли опасных предметов

Правоохранители завершили проверку «заминированных» объектов в Киеве - никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Об этом сообщает полиция города.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

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Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, совершивших правонарушения.

Ранее сообщалось, что аноним сообщил о заминировании 12-ти объектов в Киеве, в том числе 6-ти развлекательных центров, станций метро "Лыбедская", "Святошин" и других.