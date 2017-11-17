В Житомире пьяный оперуполномоченный оказал сопротивление патрульным

В Житомире задержали оперуполномоченного управления защиты экономики в Житомирской области, который в нетрезвом состоянии не остановил свой автомобиль по требованию патрульных полицейских и оказывал им сопротивление. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, в четверг, 16 ноября, по решению Королевского районного суда Житомира, с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, злоумышленник был задержан.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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В ведомстве рассказали, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения оперуполномоченным сопротивления сотрудникам патрульной полиции осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что в сентябре этого года оперуполномоченный, находясь вне службы, управляя автомобилем TOYOTA AVALON в состоянии алкогольного опьянения, не остановился на законное требование сотрудников патрульной полиции в Житомире, оказав активное сопротивление.

После того, как оперуполномоченный не пришел на вызов следователя, его заподозрили в преступлении по ч. 2 ст. 342 и объявили в розыск.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

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