Активисты снесли строительный забор на месте Сенного рынка, но ненадолго (фото, видео)

Активисты "Национального корпуса" разрушили забор строительной площадки и заблокировали все строительные работы на месте Сенного рынка в Киеве.

Об этом говорится в заявлении "Нацкорпуса", размещенном на странице в Facebook.

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Националисты заявляют, что не позволят возобновить работы до тех пор, "пока строительство не будет полностью соответствовать не только нормам градостроительства, но и соответствующим требованиям общественности".

Активисты требуют от властей отменить разрешение на застройку Сенного рынка, где планируется возведение 22-этажных домов.

В "Нацкорпусе" также настаивают на том, что этажность должна быть снижена так, "чтобы соответствовать требованиям действующего законодательства для строительства в историческом центре города".

Отмечается, что акция не завершится до полного выполнения требований.

В то же время народный депутат Игорь Луценко сообщил о том, что застройщик Сенного рынка получил решение Окружного админсуда на запрет сноса забора коммунальными службами. Копию документа он опубликовал в фейсбуке, пишет LB.ua.

При этом нардеп утверждает, что судебного заседания не было, ответчика не вызвали, "стремительно напечатали решение, и вот есть бумажка". Также он заявил, что направит заявление в правоохранительные органы на действия судьи, которая выдала решение.

Как пишет LB.ua по состоянию на 23:00 забор полностью восстановили, а это значит, что в пятницу строительство будет продолжаться.