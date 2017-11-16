В Харькове суд оставил под стражей второго водителя-участника ДТП на Сумской

В Харькове суд оставил под стражей Геннадия Дронова, второго водителя - участника ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 16 ноября, принял Апелляционный суд Харьковской области. "Апелляция по Дронову оставила решение в силе. Жалобу адвоката оставили без удовлетворения", - сообщили в прокуратуре.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица просил суд заменить для своего подзащитного содержание под стражей на домашний арест с ношением электронного средства контроля в ночное время суток.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Wolksvagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.