Кровавое ДТП в Харькове: из больницы выписали одну из пострадавших

В Харькове из больницы выписали женщину, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии на Сумской 18 октября. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, одну из пострадавших в аварии выписали сегодня, 10 ноября.

«Одну из пострадавших в аварии - пациентку 4-й неотложной Оксану Нестеренко - выписали сегодня. Она продолжит лечение амбулаторно - дома», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас в стационаре остаются трое пострадавших. Беременная женщина до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля Lexus 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были травмированы и доставлены в больницу. В дальнейшем число погибших в результате ДТП увеличилось до шести.

20 октября суд взял под стражу сроком на два месяца подозреваемую в совершении ДТП Зайцеву.

8 ноября был арестован второй подозреваемый в смертельном ДТП - водитель Volkswagen Touareg Дронов.