В Киеве и Харькове из-за сообщений о минировании закрыли железнодорожные вокзалы и станции метро (фото)

Сегодня вечером в Киеве и Харькове почти одновременно поступили сообщения о возможном минировании многолюдных объектов. Пришлось эвакуировать больше тысячи человек.

Читайте такжеНеизвестные сообщили об угрозе взрывов в аэропортах по всей Украине, их работа парализованаВ частности, в Киеве закрыли железнодорожные вокзалы - соединенные между собой Центральный и "Южный". Сотни людей эвакуировали. Входы перегорожены лентами, правоохранители и взрывотехники обследуют здание и ищут возможную взрывчатку.

Также поступило сообщение о заминировании большого торгово-развлекательного центра "Гулливер" - людей оттуда эвакуировали. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники.

Третий "заминированный" объект в Киеве - больница.

"Три анонимные сообщения о заминировании: больница и «Гулливер» в Печерском районе и центральный железнодорожный вокзал в Соломенском районе. Полиция Киева проводит проверку. Привлечены специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы - 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), с вокзала - 900 человек, в «Гуливере» эвакуация продолжается. Все сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимных звонивших. Просим всех с пониманием отнестись к полицейским мерам, поскольку на кону - безопасность и жизнь людей. Напоминаем: ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан") предусматривает до шести лет лишения свободы", - написала в Facebook пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

В Харькове неизвестные сообщили о минировании метрополитена. Поэтому пришлось закрыть четыре станции метро - "Пушкинскую", "Спортивную", "Центральный рынок" и "Бекетова". Оттуда также всех эвакуировали. Поезда движутся мимо этих станции без остановок. Об этом сообщает патрульная полиция Харькова.

Искали взрывчатку и в Хозяйственном суде Харькове - пришлось эвакуировать около 250 человек, но ничего опасного так и не нашли.