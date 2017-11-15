В Донецкой области на мине подорвался полицейский автомобиль, один правоохранитель погиб (фото, видео)

Полицейский автомобиль подорвался на противотанковой мине вблизи Талаковки, один правохранитель погиб и двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Час назад во время несения службы погиб майор полиции, еще двое полицейских ранены, их эвакуируют в госпиталь ... Выезжая на вызов, автомобиль с мариупольскими полицейскими группы реагирования патрульной полиции подорвался на противотанковой мине возле поселка Талаковка. Еще вчера этой мины там не было, потому что наши военные свободно передвигались на этом участке», - подчеркнул он.

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Князев также сообщил, что взрывотехники обнаружили рядом еще одну замаскированную мину. Он также выразил соболезнования родственникам и близким полицейских.

"Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице", - добавил в Facebook первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее сообщалось, что за 3 года от взрывов на Донбассе погибло 199 украинских бойцов.