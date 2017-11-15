В Тернополе "заминировали" авто- и железнодорожный вокзалы

В Тернополе правоохранители проверяют информацию о «заминировании» авто- и железнодорожного вокзалов. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в 15:11 сообщение получили работники автовокзала, а в 15:16 неизвестный позвонил еще и диспетчеру железнодорожного вокзала. Он сообщил, что оба вокзала заминированы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты, служба чрезвычайных ситуаций, кинологи, бригады экстренной медпомощи.

На автовокзале специалисты осмотрели помещение и ничего не нашли. Людей не эвакуировали.

Сейчас эксперты проверяют железнодорожный вокзал.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 ноября в Киеве и Харькове из-за сообщения о минировании закрыли железнодорожные вокзалы и станции метро.