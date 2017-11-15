Суд на два месяца арестовал МВДшника, устроившего смертельное ДТП в Киеве (видео)

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на два месяца сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найду, который совершил смертельное ДТП в Киеве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что суд удовлетворил ходатайство обвинения и взял под стражу Найду сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием сотрудника территориального сервисного центра №8043 Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Киеве Владимира Найды произошло в Киеве на углу улиц Туполева и Стеценко 13 ноября.

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По данным столичной прокуратуры, работник сервисного центра МВД, находясь за рулем автомобиля «Мазда-7», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Мицубиси» и «Ниссан».

В результате ДТП пассажир «Мицубиси» погиб на месте, 62-летний водитель госпитализирован. В столичной прокуратуре отметили, что водитель «Мазды», по предварительной информации, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работнику сервисного центра МВД сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook написал, что виновник ДТП сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя, хотя на месте аварии отказывался проходить тест.