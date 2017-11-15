Под Запорожьем в ДТП погиб священник Московского патриархата на Toyota Land Cruiser (фото)
43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
СМИ узнали, что в ДТП с участием Toyota Land Cruiser, которая случилась 13 ноября на запорожской трассе, погиб один из протоиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Протоиерей Сергий Тараненко, настоятель храма Преподобномученника Андрея Критского с. Марьевка Запорожского района возвращался в Запорожье со службы в селе, передает местный сайт 061, ссылаясь на собственные источники.
Как сообщал УНИАН, в Ривне 21-летняя девушка чуть не сбила двух детей, потому что переезжала перекресток по диагонали.
Патрульные, прибывшие на место ДТП, были шокированы. Водитель-девушка искренне призналась, что пьяна, потому что у нее есть весомый повод опрокинуть рюмку, как будто праздновала рождения крестника. За руль села, чтобы покататься, но водительских прав у нее нет.