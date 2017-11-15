Под Запорожьем в ДТП погиб священник Московского патриархата на Toyota Land Cruiser (фото)

СМИ узнали, что в ДТП с участием Toyota Land Cruiser, которая случилась 13 ноября на запорожской трассе, погиб один из протоиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Протоиерей Сергий Тараненко, настоятель храма Преподобномученника Андрея Критского с. Марьевка Запорожского района возвращался в Запорожье со службы в селе, передает местный сайт 061, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщал УНИАН, в Ривне 21-летняя девушка чуть не сбила двух детей, потому что переезжала перекресток по диагонали.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, были шокированы. Водитель-девушка искренне призналась, что пьяна, потому что у нее есть весомый повод опрокинуть рюмку, как будто праздновала рождения крестника. За руль села, чтобы покататься, но водительских прав у нее нет.