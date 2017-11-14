Переезжала перекресток по диагонали: в Ривне пьяная девушка едва не сбила двух детей
12:59, 14 ноября 2017Происшествия
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Авто, которым управляла девушка, зацепило две другие машины.
Девушка призналась, что села за руль пьяной / скриншот
В Ривне 21-летняя девушка чуть не сбила двух детей, потому что переезжала перекресток по диагонали.
Как говорится в сюжете ТСН, она снесла забор, задела две машины и чуть не сбила двух детей. Патрульные, прибывшие на место ДТП, были шокированы. Водитель-девушка искренне призналась, что пьяна, потому что у нее есть весомый повод опрокинуть рюмку, как будто праздновала рождения крестника. За руль села, чтобы покататься, но водительских прав у нее нет.
21-летняя пьяная девушка за рулем снесла забор в Ровно и едва не сбила людей
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