Переезжала перекресток по диагонали: в Ривне пьяная девушка едва не сбила двух детей

В Ривне 21-летняя девушка чуть не сбила двух детей, потому что переезжала перекресток по диагонали.

Как говорится в сюжете ТСН, она снесла забор, задела две машины и чуть не сбила двух детей. Патрульные, прибывшие на место ДТП, были шокированы. Водитель-девушка искренне призналась, что пьяна, потому что у нее есть весомый повод опрокинуть рюмку, как будто праздновала рождения крестника. За руль села, чтобы покататься, но водительских прав у нее нет.