Фатальные последствия пьяной езды: в Киевской области виновницу смертельного ДТП приговорили к 6 годам тюрьмы

В Киевской области к 6 годам лишения свободы приговорена 40-летняя врач-офтальмолог, совершившая смертельное ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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«В июле прошлого года в обеденное время женщина, работающая врачом-офтальмологом, вместе с пассажирами ехала по автодороге «Киев-Ковель». Во время движения водитель выехала на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем», - отметили в прокуратуре.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров погиб на месте происшествия, а другой - получил тяжелое телесное повреждение.

Установлено, что водитель находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения - согласно заключению эксперта, в крови была выявлена концентрация алкоголя 2,52 промилле.

В течение всего судебного рассмотрения уголовного производства правонарушительница вины в совершении уголовного правонарушения не признала.

При процессуальном руководстве Бородянского отдела Фастовского местной прокуратуры действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница признана виновной в инкриминируемом преступлении и ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.