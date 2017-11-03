В Одесской области экс-сотрудник СИЗО получил срок за снабжение арестантов наркотиками

Шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества - такой приговор вынес суд бывшему конвоиру Измаильской колонии, который снабжал арестантов наркотиками, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Следствие установило, что пенитенциарий, используя свое служебное положение, в июле 2015 года незаконно поставил арестантам два свертка с метадоном, каннабисом и прекурсором, и получил за это деньги.

Подсудимый признан виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных веществ на территорию Измаильской учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса).