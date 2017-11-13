Гражданин Сербии пытался вывезти из Украины ребенка за взятку в 200 евро
Гражданин Сербии хотел дать охранникам границы взятку в размере 200 евро за содействие в пропуске несовершеннолетнего ребенка.
Гражданин Сербии пытался подкупить пограничников Мукачевского отряда в пункте пропуска «Дьяково» за содействие в пропуске несовершеннолетнего лица без документов через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
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"Офицер внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировал попытку гражданина Сербии предоставить охранникам границы неправомерную выгоду в размере 200 евро за содействие в пропуске несовершеннолетнего ребенка, у которого отсутствовал документ на право пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.
На свое предложение иностранец получил категорический отказ.
Об этом факте пограничники проинформировали представителей полиции и направили для внесения в ЕРДР сообщение о выявленном уголовном правонарушении по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».