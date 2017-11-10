На Львовщине бензовоз переехал человека
Житель Закарпатской области от полученных травм погиб на месте происшествия.
На Львовщине бензовоз переехал человека. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"9 ноября около 13:01 часов. на автодороге “Киев-Чоп”, вблизи г. Винники ЛГС, водитель автоцистерны-бензовоза “ДАФ”, 1984 года рождения, житель Хмельницкой области, совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, жителя Закарпатской области, который от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что 78-летнего львовянина на "зебре" насмерть сбила машина.