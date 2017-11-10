На Львовщине бензовоз переехал человека. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"9 ноября около 13:01 часов. на автодороге “Киев-Чоп”, вблизи г. Винники ЛГС, водитель автоцистерны-бензовоза “ДАФ”, 1984 года рождения, житель Хмельницкой области, совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, жителя Закарпатской области, который от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что 78-летнего львовянина на "зебре" насмерть сбила машина.