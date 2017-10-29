Масштабный прорыв теплотрассы в Киеве: на Караваевых дачах улицу залило кипятком (фото, видео)
Возле радиорынка прорвало трубу с горячим водоснабжением, коммунальные службы пытаются откачать воду из ямы.
В Соломенском районе Киева на Караваевых дачах на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Прорыв теплотрассы произошел возле входа на радиорынок. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Караваевы Дачи, возле радиорынка прорвало трубу с горячим водоснабжением. Затапливает улицу, кипяток, невозможно перейти через пешеходный переход. Воды выше щиколотки", - сказано в сообщении.
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Как отмечает dtp.kiev.ua в Facebook, из-за прорыва трубы нет ни горячей воды, ни отопления. Позже коммунальщики начали ликвидировать последствия ЧП.
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