Масштабный прорыв теплотрассы в Киеве: на Караваевых дачах улицу залило кипятком (фото, видео)

В Соломенском районе Киева на Караваевых дачах на ул. Ушинского прорвало теплотрассу. Прорыв теплотрассы произошел возле входа на радиорынок. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Караваевы Дачи, возле радиорынка прорвало трубу с горячим водоснабжением. Затапливает улицу, кипяток, невозможно перейти через пешеходный переход. Воды выше щиколотки", - сказано в сообщении.

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Как отмечает dtp.kiev.ua в Facebook, из-за прорыва трубы нет ни горячей воды, ни отопления. Позже коммунальщики начали ликвидировать последствия ЧП.

Ранее в центре Днепра из-за прорыва водопровода образовался гейзер.