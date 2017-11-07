В Житомирской области правоохранители снова предупредили незаконную добычу янтаря

19:09, 07 ноября 2017
Происшествия
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В лесном массиве Сирницкого лесничества незнакомцы в тайнике спрятали оборудование для добычи янтаря.

Житомирская ОГА

В Житомирской области правоохранители снова предупредили незаконную добычу янтаря. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в течение последних нескольких дней лесная охрана Словечанского лесного хозяйства наблюдала за перемещением в зоне деятельности этого лесхоза автомобиля, который был незнакомый местным жителям.

Житомирская ОГА

Как оказалось, в ночь с 6 на 7 ноября в лесном массиве Сирницкого лесничества незнакомцы в тайнике спрятали оборудование для добычи янтаря.

Туда направилась рейдовая бригада из сотрудников полиции и лесной охраны Словечанского лесхоза.

В тайнике они нашли мотопомпу, 4 пожарных рукава и 5 труб. Сейчас все это оборудование изъяли работники Овручского отделение полиции.

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На прошлой неделе пресс-служба Житомирского облуправления лесоохотничьего хозяйства уже сообщала о том, что около 250 человек, преимущественно жители сел Олевского района, проводят незаконную добычу янтаря в Тепеницькому лесничестве Белокоровицкий лесхоза.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине лесники начали считать убытки от уничтожения лесных насаждений копателями янтаря.

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Теги: #незаконная добыча янтаря#добыча янтаря на Житомирщине