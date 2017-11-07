Второй фигурант кровавого ДТП в Харькове рассказал, в чем его обвиняют

Второй подозреваемый в смертельном ДТП с 6 погибшими в Харькове водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов рассказал, что его обвиняют в том, что он якобы ехал на желтый сигнал светофора.

Как передает УНИАН, об этом сегодня, 7 ноября, Дронов сказал журналистам во время брифинга.

Водитель отметил, что не признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.

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«Да, вчера мне предъявили подозрение. Я, конечно, не согласен со всем этим, когда все говорят, что я ехал на «зеленый», свидетели есть, что я ехал на «зеленый» свет. Как можно теперь вообще думать о справедливости этого дела? Мне еще не совсем легко говорить. Травма головы дала о себе знать немного. Однако я уже лучше себя чувствую. Надеюсь, что благодаря врачам я все-таки выйду из этого тупика и смогу с вами более конкретно пообщаться. Мне ставят в вину, что якобы я ехал на «желтый» свет. Хотя уже у всех вас есть видео, видно, что я до перекрестка, когда загорелся зеленый свет, до пересечения с Сумской, я был за полтора минимум метра от перекрестка», - сказал он.

Дронов отметил, что был сосредоточен на пешеходном переходе и «не мог ожидать, что кто-то мог на этой скорости нестись на запрещающий сигнал светофора».

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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