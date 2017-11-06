Побег со стрельбой в Днепре: двое полицейских в тяжелом состоянии (видео)

В ночь на воскресенье грабители, чтобы убежать, взорвали две гранаты и отстреливались просто в подъезде многоэтажки в спальном районе Днепра.

Ранения получили пятеро стражей, двое – до сих пор в тяжелом состоянии. На Днепропетровщине объявили план "Перехват".

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Все тело оперуполномоченного - в осколках гранаты. Он вместе с коллегами был у дверей, когда бросили боеприпас. Мужчина говорит, что это не обычные домушники, ведь квартирные воры были вооружены до зубов.

Как известно, вооруженное нападение произошло в ночь с 4 на 5 ноября в Приднепровске (Самарский район). В доме по улице Немировича-Данченко неизвестные пытались ограбить одну из квартир в многоэтажке. Заметив это, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам владельцев квартиры.

В момент, когда правоохранители открывали дверь квартиры, злоумышленники бросили в них гранаты. В результате вооруженного нападения четверо полицейских получили осколочные ранения. Одному из них пришлось ампутировать правую ногу. Также одному патрульному пуля попала в руку. В мэрии не исключают, что также предложат материальную компенсацию и ему.