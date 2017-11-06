В Житомире в ДТП погибли двое людей: автомобиль столкнулся с деревом, а затем врезался в дом

В Житомире в аварии погибли водитель легковушки и его 17-летняя пассажирка: автомобиль столкнулся с деревом, а затем врезался в дом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, сегодня около 4 часов утра водитель автомобиля «Мазда», 28-летний житомирянин, двигаясь по улице Старовільський, превысил безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, вследствие чего не справился с управлением. Авто столкнулось с деревом, а потом и со стеной жилого дома.

Читайте такжеСмертельное ДТП на Житомирщине: погибли двое людей, еще шестеро травмированы, среди них 3-летний ребенок

Травмы, полученные водителем в результате этой аварии, оказались несовместимыми с жизнью. Также на месте происшествия погибла пассажирка машины, 17-летняя жительница областного центра.

Все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии, сейчас выясняются в рамках начатого досудебного расследования.