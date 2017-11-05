В водоеме на Винничине обнаружили тела троих мужчин

В Винницкой области в с. Карбивка Гайсинского района в местном водоеме обнаружены тела трех мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В с. Карбивка Гайсинского района 4 ноября 2017 года в местном водоеме обнаружены тела трех мужчин (1960 года рождения, 1962 года рождения и 1982 года рождения)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, подразделениями Госслужбы обнаруженные тела были подняты на берег. По данным ведомства, по факту этого происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове за рулем троллейбуса нашли мертвого водителя.