Во Львове за рулем троллейбуса нашли мертвого водителя

Во Львове 1 ноября работница «Львовэлектротранса» обнаружила мертвым за рулем троллейбуса своего коллегу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в 18:15 на конечной остановке троллейбуса №12 на ул. Субботовской внезапно умер водитель троллейбуса. На маршрут водитель выехал в 14:00 после прохождения обязательного медицинского осмотра.

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Тело водителя обнаружила женщина-водитель другого троллейбуса, которая прибыла на конечную остановку. Медики констатировали смерть 68-летнего водителя.

Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти водителя общественного транспорта во время рабочей смены.