Обнаруженное в Северодонецке тело другого мужчины, вероятно, не связано с убийством Самарского - прокуратура

В прокуратуре Луганской области заявляют, что обнаруженное ночью 3 ноября в Северодонецке тело другого мужчины, вероятно, не связано с убийством председателя фракции "БПП" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

Об этом сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь областной прокуратуры Анна Зыкова.

«Было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было установлено, что это местный житель. Сейчас устанавливаются возможные свидетели и очевидцы данного события. Однако прокуратура не может сказать, что данное лицо является свидетелем убийства депутата... Прокуратура не связывает эти два убийства. Потому что это не политик, а обычный гражданин», - отметила Зыкова.

По ее словам, тело обнаружили недалеко от места гибели депутата.

Как сообщал УНИАН, Самарского нашли сегодня в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова. Точную причину смерти полиция пока не называет, поскольку идет работа судебных медиков.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что главной версией убийства Самарского рассматривается его политическая деятельность.