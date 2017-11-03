Вблизи места убийства главы "БПП" Северодонецкого горсовета нашли труп мужчины (видео)

Тело местного депутата и советника городского головы Сергея Самарского полиция обнаружила возле его дома.

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Перед этим им позвонила жена депутата и рассказала, что тот не выходит на связь. Вероятно, депутату проломили голову кирпичом. Следственные действия на месте преступления продолжаются до сих пор, передает ТСН.

К тому же, есть информация, ее проверяют, что недалеко от места убийства Самарского найдено тело молодого человека, и есть предположение, что он мог быть свидетелем убийства.

"Обнаружен труп неподалеку от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Продолжаются еще следственные действия в отношении другого убитого", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова в эфире 112 Украина.

Как сказала Зыкова, нельзя связывать эти два убийства или утверждать, что второй погибший был свидетелем убийства Самарского.

"После того, как следствие выяснит причины убийства человека, обнаруженного вблизи места совершения преступления в отношении Самарского, дополнительно будем сообщать", - подчеркнула она.

В полиции рассматривают несколько версий. В частности, считают что убить Сергея Самарского могли и по политическим мотивам. В городском совете он возглавлял фракцию "Блока Петра Порошенко".