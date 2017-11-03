Полиция назвала основную версию убийства председателя "БПП" в Северодонецком горсовете

10:10, 03 ноября 2017
Политика
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Также не исключаются версии разбойного нападения и убийства на почве бизнес-интересов. Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве.

самарский / paralel-media.com.ua

Убийство председателя фракции «Блок Петра Порошенко - «Солидарность» Северодонецкого городского совета Сергея Самарского на почве политической деятельности рассматривается как главная версия.

Читайте такжеВ Луганской области убили главу "БПП" Северодонецкого горсоветаКак передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире «112 Украина» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что по факту убийства Самарского открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

На месте происшествия продолжают работать все спецслужбы и следственно-оперативные группы.

«Рассматриваются все версии, ни одна из версий не исключается. Рассматривается убийство на почве его политической деятельности, поскольку он был очень активным человеком в городе, и он отстаивал интересы жителей города. Эта версия не отбрасывается, она рассматривается как главная», - сказала Погукай.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, версии о разбойном нападении и убийстве на почве бизнес-интересов также не исключаются.

Как сообщал УНИАН, ранее Погукай заявила, что Самарского нашли сегодня в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова.

В то же время точную причину смерти полиция пока не называет, поскольку идет работа судебных медиков.

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Новость в сюжете: Убийство главы БПП Северодонецкого горсовета
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