Полиция назвала основную версию убийства председателя "БПП" в Северодонецком горсовете

Убийство председателя фракции «Блок Петра Порошенко - «Солидарность» Северодонецкого городского совета Сергея Самарского на почве политической деятельности рассматривается как главная версия.

Читайте такжеВ Луганской области убили главу "БПП" Северодонецкого горсоветаКак передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире «112 Украина» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что по факту убийства Самарского открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

На месте происшествия продолжают работать все спецслужбы и следственно-оперативные группы.

«Рассматриваются все версии, ни одна из версий не исключается. Рассматривается убийство на почве его политической деятельности, поскольку он был очень активным человеком в городе, и он отстаивал интересы жителей города. Эта версия не отбрасывается, она рассматривается как главная», - сказала Погукай.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, версии о разбойном нападении и убийстве на почве бизнес-интересов также не исключаются.

Как сообщал УНИАН, ранее Погукай заявила, что Самарского нашли сегодня в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова.

В то же время точную причину смерти полиция пока не называет, поскольку идет работа судебных медиков.