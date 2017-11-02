На Харьковщине во время пожара погибла полуторагодовалая девочка, еще троих детей спасли

В Харьковской области во время пожара погибла полуторагодовалая девочка, еще троих детей спасли.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар в квартире двухэтажного жилого дома в селе Старый Салтов Волчанского района произошел сегодня, 2 ноября, в 14:15.

По сведениям спасателей, сообщение о пожаре поступило от соседей. К месту пожара были немедленно направлены два подразделения службы спасения на автоцистернах, в количестве 8 человек.

Читайте такжеВ одесском детдоме от удара током погиб подросток

Как выяснилось, в квартире, дверь которой была закрыта, без взрослых находились четверо несовершеннолетних детей (два мальчика - 2010 и 2014 г.р. и две девочки - 2012 и 2016 г.р.). Мать и отец детей кололи дрова во дворе дома. До прибытия сотрудников ГСЧС соседи успели вывести из задымленной квартиры троих детей. Все они были доставлены в 1-ю детскую больницу для обследования.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи в кладовке квартиры на площади около 3 квадратных метров.

«Пожарные немедленно подали пожарный ствол на тушение огня и защиту жилья. Из-за сильного задымления спасатели работали в изолирующих противогазах. При проведении разведки в одной из комнат они нашли тело самой маленькой девочки», - говорится в сообщении.

Локализовать пожар удалось в 14:40. Окончательно ликвидировать в 15:00.

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.